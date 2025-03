Classe 1984 di Bratislava, internazionale dal 2009, Ivan Kruzliak, arbitro designato per la direzione di gara del ritorno degli ottavi di finale tra Inter e Feyenoord a San Siro in programma martedì, vanta già due precedenti coi nerazzurri: uno vittorioso nella fase a gironi dell'Europa League 2014-2015 quando i nerazzurri superarono il Saint-Etienne per 1-0, l'altro invece meno felice in quanto si tratta della sconfitta rimediata in casa del Bayern Monaco nella stagione 2022-2023 per 2-0.