Ancora Super League al centro dei pensieri di Javier Tebas, presidente de La Liga, che tramite social torna a parlare del famoso progetto ancora in auge nei progetti di Barcellona, Real Madrid e Juventus: "La Superlega è il lupo, che oggi si traveste da nonnina per cercare di fregare il calcio europeo, ma il suo naso e i suoi denti sono grandissimi. Quattro divisioni in Europa? Ovviamente la prima per loro, come nella riforma del 2019. Governo dei club? Ovviamente solo i grandi".