Il sito Tag24 raccoglie l'opinione di Marco Tardelli, uno dei tanti doppi ex della sfida tra Inter e Juventus, in merito al match di questa sera: "Penso che ci arrivi meglio l’Inter, anche se la Juventus sta facendo degli ottimi risultati. Non so cosa cambierà dopo questa sfida. Quel che è certo è che se i nerazzurri dovessero riuscire a vincere stasera e poi dovessero fare risultato pieno nel match di recupero contro l’Atalanta alla fine di febbraio, metterebbero un primo divario importante in questo campionato con i bianconeri. Questo sarebbe un bel problema per la Juventus”.

Quindi è d’accordo con quel che ha detto Inzaghi, la gara di stasera non sarà decisiva ma è molto importante?

“Assolutamente sì, questa sera sarebbe importante per entrambe riuscire a vincere. La Juventus annullerebbe il vantaggio dell’Inter e per i nerazzurri, come ho già detto, sarebbe una prima fuga”.

Oggi più che mai sarà un match che si giocherà a centrocampo?

“A centrocampo l’Inter ha qualcosa in più, ma non sarà facile neanche per difesa e attacco. La Juventus, per il modo che ha di giocare, può mettere in difficoltà chiunque. E’ impossibile dare un giudizio adesso ed è impossibile fare qualunque tipo di previsione, per quel che mi riguarda non c’è una favorita. Potrebbe essere anche una serata da 0 a 0”.

Si aspetta una gara bloccata, un pò come in parte è stata quella d’andata?

“Dipenderà tutto da come scenderanno in campo le due squadre. Se sono entrambe impaurite e non vogliono rischiare, facilmente potrebbe venir fuori una gara da 0 a 0. Io credo però che sarebbe un risultato che non serve a nessuno”.

Per l'Inter il pericolo principale è sempre Lautaro Martinez?

“L’Inter sarà sicuramente trainata da Lautaro Martinez, ma anche da un centrocampo che è davvero molto forte”.