Marco Tardelli, sulle pagine de La Stampa, ha parlato di Inter-Juventus, Derby d'Italia in programma domenica pomeriggio a San Siro in qualità di doppio ex della sfida.

"Inter-Juventuspotrebbe, per i bianconeri, essere di cruciale importanza. Entrambe sono apparse in Champions al di sotto delle loro possibilità. Un'Inter in difficoltà a giocare sul sintetico e l'assenza di alcuni titolari, hanno fatto sì che i nerazzurri abbiano subito l'avversario con grande rischio. Ma Inzaghi ha capito, cambiato e portato a casa con il magico Thuram un risultato inaspettato fino a quel momento. I cambi sono arrivati in tempo e ripristinando la vecchia guardia la squadra si è ritrovata. A volte sono proprio queste gare, magari non belle sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma determinanti sotto l'aspetto caratteriale, che ti fanno capire che sei sulla giusta strada. È un gruppo che crede nel proprio allenatore. Una sconfitta contro i nerazzurri potrebbe veramente pesare molto, non nel senso numerico ma in quello psicologico e morale. Ritengo che proprio in questi momenti si capisca se la squadra esiste, se gira intorno al proprio allenatore e viceversa".