Il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah ha risposto con un sorriso sulle speculazioni su un possibile trasferimento estivo al Barcelona dopo la vittoria per 2-1 della squadra campione di Germania contro il St. Pauli. Il giocatore della nazionale tedesca ha sottolineato: "Non ho incontrato nessuno". Il giocatore della nazionale non ha però le voci sull'incontro tra l'agente Pini Zahavi e il direttore sportivo del Barça Deco a Colonia, come hanno riferito i media spagnoli. Comunque sia, Tah ha annunciato: "Prenderò una decisione sul mio futuro l’anno prossimo”, le parole riportate da Sport Bild.