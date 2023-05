Sylvinho ha vinto il Triplete con Guardiola nel Barça, ha chiuso la carriera da calciatore nel Manchester City e poi è stato assistente di Mancini all'Inter, mentre ora è l'attuale c.t. dell'Albania. "La finale di Champions sarà una partita bellissima tra due squadre che fanno un calcio diverso - spiega a Gianlucadimarzio.com -. Arrivare in finale di Champions non è una cosa che succede tutti i giorni. Entrambe hanno fatto un percorso pazzesco. Forse ci dimentichiamo che l’Inter ha superato un girone con Bayern Monaco e Barcellona, due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. E poi il derby in semifinale. Insomma: partite non banali".

"Guardiola da anni insegna calcio al City e in ogni stagione aggiunge qualcosa. Anche i calciatori sono cresciuti tantissimo. Mentre l’Inter è una squadra letale. Si difende con il 3-5-2 ma ha calciatori forti fisicamente per chiudere gli spazi e ripartire con transizione di qualità. Ecco: è una squadra reattiva. Sono convinto che sarà difficile da affrontare anche per il City. Non pensiamo che l’Inter giochi solo palla lunga e pedalare, no no: ripartono bene e sanno fare male", spiega Sylvinho.

"In 90 minuti può vincere chiunque, questo è il bello del calcio: si gioca 11 contro 11 e il resto viene da sé", sottolinea l'ex terzino brasiliano.