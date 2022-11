Intervistato in Qatar da TMW, Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Al Gharafa, è tornato sull'esclusione dell'Italia dal Mondiale: "La sera della nostra eliminazione è stata una delusione cocente, in primis come italiano ma da allenatore che lavora qui ancora di più. Ma questo è il calcio. Io credo in Mancini e nel suo progetto, ma penso anche che la nostra Nazionale e il nostro vivaio, da cui io stesso provengo, vadano supportati concretamente e non solo a parole nelle interviste. Anche perché all'estero la Nazionale di calcio è al centro del progetto di ogni rispettiva nazione".