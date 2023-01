Dejan Stankovic , allenatore della Sampdoria, arrivato in conferenza stampa dopo la sconfitta bruciante dei blucerchiati contro l'Udinese prova sa s spronare i suoi nella difficile rincorsa alla salvezza: "Come si supera questa sconfitta? Archiviando questo pomeriggio. Cercare di analizzare bene perchè sarebbe davvero da non uomini mollare nel momento difficile. Nei problemi si vedono i veri guerrieri e si vede la gente col carattere forte. Ci brucia tantissimo anche oggi. Perchè se una partita ti offre tre-quattro palle-gol e non le sfrutti, la Serie A è crudele.

Un'azione di un rimpallo, mezzo fallo e subisci gol al 90'. Non ho visto una Samp in difficoltà, ho visto una buona prestazione ma la Serie A non crea tante palle-gol chiare. A volte si vince anche su rimpallo". Ai microfoni di DAZN, Deki esprime la sua fiducia sulla salvezza: "Da zero a dieci? Per com'è il mio carattere, crederò sempre 10".