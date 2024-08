Come annunciato ieri, Valentin Carboni non fa parte della spedizione dell'Olympique Marsiglia che questo pomeriggio affronterà lo Stade Brest per la prima giornata della Ligue 1. L'argentino non è stato convocato per un problema fisico accusato in allenamento a seguito di un colpo ricevuto; insieme a lui, mancheranno Ismael Kone, l'ex interista Geoffrey Kondogbia e Lilian Brassier, entrambi sospesi. Torna disponibile dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio dello scorso novembre Valentin Rongier.

Questo l'elenco:

Portieri: Rulli, De Lange, Van Neck

Difensori: Balerdi, Cornelius, Meité, Murillo, Merlin, Lirola, Nyakossi, Koum

Centrocampisti: Hojbjerg, Harit, Rongier, Lafont

Attaccanti: Henrique, Moumbagna, Greenwood, Wahi, Sternal, Abdallah