Blitz della Guardia di Finanza in casa Verona. Come rende noto l'ANSA in queste ore la GdF sta effettuando perquisizioni nella sede dell'Hellas per via di un coinvolgimento del club veneto nell'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società 'cartiera'.

"L'inchiesta ribattezzata 'Operazione Cyrano' - diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da guardia di finanza e polizia di Stato - vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti - continua l'ANSA - si tratta di una presunta maxi frode fiscale da dieci milioni di euro" si legge.