Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com esprimendo le sue riserve sulla Juventus candidata alla conquista dello Scudetto: "Non è che non ci ho mai creduto, ma vedo l'Inter e a livello di rosa è centomila volte meglio della Juventus. Poi i bianconeri non avendo le coppe potevano essere avvantaggiati, ma ormai è difficile che possa rientrare in corsa. Quale Scudetto, il vero miracolo è riuscire a qualificarsi in Champions: se dovesse farcela, bisognerebbe fargli un monumento".