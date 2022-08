Si sta completando il quadro delle 32 partecipanti alla Champions League 2022-2023: questa sera, sono arrivati i primi tre verdetti relativi alle squadre qualificate dagli spareggi. Avanza alla fase a gironi il Benfica, che dopo la vittoria per 2-0 dell'andata chiude la pratica Dinamo Kiev nel primo tempo del match di ritorno al Da Luz: di Nicolas Otamendi, Rafa Silva e David Neres le reti dell' Encarnado . Si rivede dopo tre anni il Viktoria Plzen, che torna nella massima competizione europea dopo un successo in rimonta contro il Qarabag: gli azeri cullano il sogno del colpo grosso con Filip Ozobic , ma nella ripresa i cechi ribaltano la situazione in 15 minuti grazie a Jan Kopic e Jan Kliment.

La sorpresa più grande arriva dal Marakana di Belgrado, dove la Stella Rossa Belgrado è costretta a subire la beffa più atroce possibile: avanti per 2-0 grazie alle reti di Aleksander Pesic e Mirko Ivanic, subisce nel recupero del primo tempo la rete del 2-1 del Maccabi Haifa per opera di Daniel Sundgren, con la complicità del portiere serbo Milan Borjan che poco prima aveva neutralizzato un calcio di rigore. Ma il peggio per i serbi arriva al 90esimo, perché su un calcio di punizione dalla distanza per gli ospiti, Milan Pavkov, professione attaccante, si improvvisa difensore e realizza subito che questa è la peggiore idea della sua carriera sportiva: goffo tentativo di allontanare la palla che finisce alle spalle del proprio portiere. Esplode di gioia il settore dei tifosi israeliani: il Maccabi torna in Champions dopo 12 anni, per la Crvena Zvezda l'amarissimo boccone dell'Europa League.