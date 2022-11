Pescano bene anche Fiorentina e Lazio, protagoniste del sorteggio per i play-in di Conference League: così come l'Inter, anche i viola di Vincenzo Italiano pescano una squadra portoghese, nello specifico lo Sporting Braga. Per i biancocelesti, invece, ci sarà il confronto dei rumeni del CFR Cluj.

Questo il quadro completo degli spareggi:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo/Glimt-Lech Poznan

Sporting Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro-1

Sheriff Tiraspol-Partizan

Ludogorets-Anderlecht