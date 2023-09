Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Macedonia del Nord, il nuovo ct azzurro Luciano Spalletti ha scherzato sul suo nuovo ruolo che gli offre un vantaggio rispetto all'incarico di allenatore di club: "Noi abbiamo a disposizione 30 calciatori e ci fidiamo di tutti loro, ce ne sono anche altri. Poi ho un Presidente che mi prende tutti quelli che volevo: non ho mai avuto un presidente così, è la prima volta. Me li ha comprati tutti e ha detto che ne può prendere altri. Per fare questo mestiere qui è la miglior soluzione che ci possa essere.

I giocatori li ho scelti io, non me li ha indicati nessuno. E da loro voglio la risposta corretta".