Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Lazio, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è detto soddisfatto del mercato dei partenopei dichiarando: "Sono felicissimo di essere l'allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci, ma che non garantisco niente. Io faccio ciò che mi è richiesto, se non sono gradito a tutti (ride, ndr), la mia risposta è questa".