Dopo essersi espresso al TG1 e in conferenza stampa, il ct dell'Italia, Luciano Spalletti ha parlato anche a Vivo Azzurro TV, dove alla vigilia del match con Israele e a qualche giorno dal pari per 2-2 col Belgio ha spiegato: "Un aspetto in cui possiamo migliorare è capire che a volte gli episodi possono buttare all’aria la qualità di gioco, il gioco di squadra e tutto ciò che hai direzionato in maniera corretta. Bisogna sapere che c’è anche questo rischio".

Su Israele:

"Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità che sono molte. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno dei palleggiatori e il rischio di subire delle ripartenze attraverso la loro qualità è alto".

Solo quattro giorni per preparare la sfida.

"Grossomodo è una cosa che si fa quella di pensare di essere organizzati per la formazione. Però poi ci sono i tempi ravvicinati tra le partite. Abbiamo ancora più di 24 ore a disposizione, per cui continuiamo a tenere monitorata la situazione".