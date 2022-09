Alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia c'è anche il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate a parlare in conferenza stampa. Ed in uno dei suoi passaggi sottolinea anche l'importanza della competizione e il fascino di San Siro: "Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore".