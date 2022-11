"Da quando il Napoli è al primo posto non c’è stata nessuna squadra in grado di avvicinarsi agli azzurri, il rendimento è stato straordinario, come ha detto Spalletti i ragazzi sembrano dei marziani. In campionato e Champions il Napoli è stato il migliore d’Europa". Senza troppi giri di parole il Pampa Sosa elogia così il Napoli di Luciano Spalletti su 'Pronto, chi Pampa?', in onda su Vikonos. "L’incognita della pausa la scopriremo nel mese di marzo, credo però che sarà molto difficile ripetere una stagione con una sosta così lunga, anche perché credo che non vedremo più un Mondiale a novembre" ha continuato a proposito della lotta scudetto. "L’incognita riguarda anche chi non va al Mondiale, tutti i giocatori staccano completamente ed anche chi tornerà dal Qatar starà fermo una settimana. Se la sosta è positiva o negativa lo scopriremo più avanti. Il mese di gennaio è fondamentale per il Napoli, per quanto riguarda il campionato: Inter, Juve e Roma in poche settimane. Alla fine del mese capiremo se lo scudetto si dirigerà verso Napoli".