Sorteggio tutto sommato soft per Fiorentina e Lazio, attese dall'abbinamento per gli ottavi di finale di UEFA Conference League. I viola se la vedranno coi turchi del Sivasspor, mentre per i biancocelesti sfida contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar dell'ex interista Jens Odgaard.

Questo il quadro degli ottavi di finale:

AEK Larnaca (CYP) - West Ham United (ENG)

FIORENTINA - Sivasspor (TUR)

LAZIO - AZ Alkmaar (NED)

Lech Poznan (POL) - Djurgardens (SWE)

Basilea (SUI) - Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff Tiraspol (MLD) - Nizza (FRA)

Anderlecht (BEL) - Villarreal (SPA)

Istanbul Basaksehir (TUR) - Gent (BEL)