L'ex portiere Stefano Sorrentino, interpellato dai colleghi di Radio Serie A, ha espresso alcune convinzioni sulla lotta scudetto: "Sono un allegriano perché è risolutivo, poche chiacchiere, fai pochi gol, ma ne subisci veramente pochi. È l’allenatore più criticato che c’è, la squadra che non fa calcio. Supercoppa un impegno, mentre la Juventus resta qua e fa la settimana tipo. Si giocano lo scudetto all’ultima giornata, fino alla fine la Juventus non molla mai, ha sette vite come i gatti. E dico più scudetto Juve che Inter".