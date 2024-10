Il portiere dell’Inter Yann Sommer commenta per Sky Sport l’esito della partita contro il Torino: “Perché così tanti gol subiti? Intanto siamo felici della vittoria, però anche in vantaggio di un uomo il Torino ha avuto alcune occasioni per il 3-3. L’anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro creando grandi problemi agli avversari, eravamo più compatti e concedevamo meno. Dobbiamo lavorare su questo aspetto per tornare come prima”.

Qual è la differenza tra Champions e campionato? Avete preso nove gol in campionato, c’è differenza di attenzione?

“Forse sì. Vedendo le partite di Champions forse eravamo più concentrati nel difendere la nostra porta. Stasera dopo aver segnato il secondo gol abbiamo subito il primo gol del Torino dopo pochi secondi con loro in dieci e abbiamo concesso loro di metterci in difficoltà. Questo penso sia un problema di attenzione”.