Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 2-0 in casa dell’Atalanta: ”Come sto? Il dito va molto molto meglio, oggi è arrivata una bella vittoria e sono contento. Abbiamo fatto veramente una bella partita in tutti i modi, compatti, bene nei duelli, abbiamo tenuto le distanze in tutte le situazioni. È molto importante in questo momento, siamo contenti.

Cosa significa questa vittoria?

“È una vittoria come le altre alla fine, abbiamo ancora nove partite ma siamo contenti perché queste situazioni così le devi prendere. Adesso siamo un po’ più tranquilli nei prossimi giorni e poi pensiamo alle prossime partite. Quando giochi contro un avversario come l’Atalanta, forte e veloce è importante avere mentalità. Abbiamo tenuto bene le distanze, quando giochiamo così è difficile per tutti giocare contro di noi. Abbiamo fallito anche altre occasioni, potevamo vincere anche con più gol ma siamo felici per questo risultato”.

Quanto sarà importante riposare?

“Per la testa tanto e anche per il fisico, recuperi un po’ di energie e poi torni a concentrarti sulla prossima gara”.