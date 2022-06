Socios.com tira le somme della sua stagione da main sponsor dell'Inter: sul proprio profilo Twitter, la piattaforma blockchain fa il bilancio dell'annata tra vittorie e premi per i tifosi nerazzurri che hanno partecipato alle sue iniziative, chiudendo con una promessa: "Il viaggio continua". A spiegare il progetto è l'Inter stessa attraverso un altro tweet: "Il viaggio di Socios Italia e Inter prosegue. Nella prossima stagione, Socios.com non accompagnerà la squadra in campo ma continuerà ad essere dalla parte dei tifosi per garantirgli opportunità di accesso al Club senza precedenti".