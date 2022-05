All'ultima giornata la Serie B ha regalato emozioni a non finire. Nessun verdetto in quota promozione era stato già assegnato. Ci sono voluti gli ultimi 90' più recupero per decretare le promozioni in Serie A di Lecce (1-0 sul già retrocesso Pordenone) e Cremonese (successo esterno a Como per 2-1). Vera e propria beffa per il Monza, a cui bastava una vittoria al Curi di Perugia per festeggiare la prima storica promozione. E invece esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta umbra e dovrà vedersela ai playoff, a cui parteciperanno anche Pisa, Ascoli, Brescia, Benevento e Perugia.