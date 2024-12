Dopo io rinvio obbligato del match contro la Fiorentina per il malore che ha colpito Edoardo Bove (che ora è fortunatamente in ripresa), l'Inter si prepara a tornare in campo in Serie A. Inter-Parma si disputerà venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.