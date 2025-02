Dopo la Coppa Italia e prima dell'ottavo di Champions League contro il Feyenoord, per l'Inter scocca l'ora del big match d'alta classifica con il Napoli, superato in vetta dai nerazzurri dopo il ko di Como. Napoli-Inter andrà in scena sabato 1 marzo alle ore 18:00 allo stadio Maradona e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.