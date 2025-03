Dopo la vittoria in rimonta col Monza, l'Inter si prepara al big match d'alta classifica a Bergamo contro l'Atalanta, reduce dal 4-0 rifilato alla Juventus che la tiene ad appena tre punti di distanza dalla capolista. Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.