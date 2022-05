Il gol in palese fuorigioco di Francesco Acerbi in Spezia-Lazio, convalidato clamorosamente dalla coppia Pairetto-Nasca, poi fermata fino alla fine della stagione dal responsabile della CAN Roacchi, ha riacceso le polemiche arbitrali mai sopite tra i protagonisti del nostro campionato. Un tema caldo sul quale si è espresso oggi Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: "Mi pare evidente che bisogna lavorare insieme affinché la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione. Sul Var ci sono delle discussioni aperte, bisogna sedersi tutti intorno ad un tavolo con la Figc e trovare delle soluzioni per migliorare il calcio". Il presidente apre dunque la porta al dialogo per evitare incomprensioni in futuro, ma non è solo la questione arbitri ad essere nei suoi pensieri.