La Lega Serie A ha convocato per lunedì 18 dicembre 2023 presso la sede di Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione per l’esame, una nuova assemblea con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Licenze Nazionali e altri argomenti federali.

5. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

6. NAV: esame ed approvazione di proposte di sponsorizzazione.

7. Varie ed eventuali.