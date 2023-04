Si respirerà aria di mare negli stadi italiani in occasione della 32esima giornata di Serie A, in programma da venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile 2023. Lega Serie A, infatti, scende in campo a fianco di Sea Shepherd per sensibilizzare tutti i tifosi e puntare i riflettori del grande calcio su un tema delicatissimo: l’inquinamento degli oceani.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani.

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani nel mondo interno, al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie marine. Da quasi 40 anni Sea Shepherd, attraverso l’azione diretta, contrasta in modo attivo la pesca illegale, effettua indagini e documenta le violazioni delle leggi a tutela dei mari.

"Che la plastica sia la principale causa di inquinamento marino è ormai un dato di fatto - le parole di Andrea Morello, Presidente di Sea Shepherd Italia -. Ciò che non molti conoscono è che questa plastica è quasi per la metà proveniente dalle reti e dagli attrezzi da pesca. Prendere coscienza che senza un mare sano, non c’è futuro per l’intero pianeta e per i suoi abitanti è sicuramente il primo urgente passo da compiere".

Possiamo fare tantissimo per il nostro mare, le scelte quotidiane influiscono enormemente sull’impatto che ognuno di noi ha in questo pianeta. Eliminare l’utilizzo di oggetti di plastica, scegliere detergenti eco-sostenibili e per primo prediligere una dieta vegetale, queste sono le linee guida che gli stessi volontari di Sea Shepherd seguono durante le loro missioni.

Così come nel calcio le vittorie non sono solamente merito delle azioni spettacolari degli attaccanti, così ogni persona, ogni azione, può fare la differenza nel prenderci cura del nostro mare. Azioni che costano poco o nulla, come destinare il proprio 5x1000 o sostenere con piccole donazioni mensili le associazioni ambientaliste, donare il proprio tempo come volontari, a terra o a bordo delle navi, portano enormi risultati. "Ricordiamoci che la terra sopravvivrà anche e meglio senza di noi, non è il pianeta ad essere in pericolo, ma è la nostra sopravvivenza su questa terra che viene messa in discussione dalle nostre stesse azioni - aggiunge Morello -. La biodiversità marina è la nostra potentissima linea di difesa in questa partita, che non possiamo permetterci di perdere. Facciamo squadra! Insieme vinciamo il campionato del mare".

Sea Shepherd Italia, agisce nel territorio italiano dal 2010 a fianco delle Istituzioni, Guardia Costiera, Guardia di Finanza in primis- per vigilare, segnalare e contrastare le attività illegali che deturpano e depredano il nostro mare con delle missioni specifiche: Operazione SISO, Operazione Siracusa, Anguilla Campaign, Jairo Med e Ghostnet Campaign. I volontari inoltre sono costantemente impegnati nel progetto scuole, la missione dedicata alla sensibilizzazione delle generazioni future.