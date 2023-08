Nestor Sensini, ex difensore di Parma, Lazio e Udinese, parlando con il Messaggero Veneto si è espresso sull'imminente approdo di Lazar Samardzic all'Inter: "Se l’Inter lo ha cercato, significa che ha visto qualcosa di speciale in questo centrocampista avanzato che ha portato gol ed assist senza giocare tutte le partite. Buon per il ragazzo e per l’Inter che punta a riconfermarsi tra le prime".

Una battuta anche su Beto, altro obiettivo dei nerazzurri: "Mi ha impressionato la sua capacità di aggredire lo spazio. È molto forte e quando l’Udinese non lo ha avuto è andata in difficoltà".