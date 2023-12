"Ormai il campionato per la lotta scudetto è ben delineato: può perderlo solo l'Inter". È sicuro Franco Selvaggi, che a Tuttomercatoweb.com ha parlato sul momento della squadra di Inzaghi: "I nerazzurri hanno un margine di vantaggio buono, c'è la Juve a quattro punti di distanza che può lottare, però credo che all'Inter quest'anno non possa sfuggire il tricolore. A livello di rosa è la migliore, chi vince poi è alla fine la più meritevole. L'Inter come qualità è al primo posto".

Sorpreso dall'ottimo rendimento di Thuram?

"Si è inserito bene, sostituire Lukaku non era facile Lukaku e lui ci è riuscito in pieno. È un giocatore forte fisicamente e dotato tecnicamente, si è integrato bene con Lautaro e con la squadra".

L'unico neo l'uscita dalla Coppa Italia...

"A volte è ancora la pazza Inter. L'unico difetto è che qualche volta non sa difendere i vantaggi, una big non deve commettere questi errori. Certe amnesie l'Inter le ha nel suo dna ma essendo comunque impegnata alla grande su due fronti si può anche perdonare"-

Inter forte in attacco ma anche a centrocampo...

"La forza dell'Inter è anche il centrocampo, dove i giocatori sanno fare le due fasi molto bene e hanno qualità. Una big non deve dipendere solo dai bomber, devono segnare anche i difensori e i centrocampisti e l'Inter anche da questo punto di vista è molto forte".