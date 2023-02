L’amministratore delegato di DAZN, Shay Segev, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano britannico The Times, dove ha anche parlato dell’operato della piattaforma streaming inglese in Italia, contraddistinto da alcuni problemi tecnici che hanno portato a rimborsi per i clienti, che hanno comunque protestato molto, sia via social che con azioni legali: "In Italia abbiamo avuto molti problemi iniziali; è stata una scelta rivoluzionaria ed è stato un posto molto stimolante per farlo.