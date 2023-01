Sebastiano Esposito è arrivato a Bari. L'attaccante di scuola Inter reduce dall'esperienza all'Anderlecht è in Puglia da ieri sera, e già oggi, espletate le visite mediche, potrebbe essere a disposizione del tecnico biancorosso Michele Mignani per il suo primo allenamento con i nuovi compagni, in vista del match in programma sabato 4 febbraio a Ferrara contro la Spal. Esposito arriverà al posto di Eddie Salcedo, per il quale si attende l'ufficialità del suo ingaggo da parte del Genoa.