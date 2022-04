Mario Sconcerti tenta un'analisi sulla volata scudetto tra Inter, Milan e Napoli che parte da un assunto. "Ci sono incastri infiniti - scrive sul Corriere della Sera -. Cento anni di cifre dicono che tutte e tre le squadre di testa per ora sono dentro i limiti per vincere. Il confine più severo è quello delle sconfitte, molto pericoloso superare le cinque partite perse, ma alla 31ª giornata Milan, Napoli e Inter sono dentro il margine. Lo sono anche per il numero di partite in cui hanno segnato: 27 l’Inter (da adesso daremo per ricordato che ha una partita in meno), 27 il Napoli, 28 il Milan".