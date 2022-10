Nel corso di un nuovo incontro della fitta agenda del dibattito pubblico per il nuovo stadio, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha spiegato il motivo dell'aumento dei posti corporate nel nuovo impianto: "Per poter continuare a offrire ai nostri tifosi una presenza allo stadio a buon mercato, a livello dei prezzi di oggi, dobbiamo costruire nel nuovo stadio una parte che definiamo corporate che offra alle aziende dei posti per poter assistere ad un evento in maniera completamente diversa rispetto ad oggi, come avviene in tutto il mondo. Prevediamo tra 8 e 10mila posti corporate, con prezzi che nulla avranno a che vedere con i prezzi per il pubblico, offrendo ad aziende e sponsor uno spettacolo tutto diverso. Da un lato migliora le finanze club e dall’altro ci consente di mantenere il prezzo per i tifosi, penso ad esempio alla Curva Sud, che potranno avere condizioni di entrata vantaggiose e alla loro portata".