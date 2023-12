Intervenuto ai canali ufficiali de La Lega Serie A, il centrocampista del Sassuolo, Kristian Thorstvedt ha risposto anche sull'avvio stagionale della squadra di Alessio Dionisi, tornando anche sulle vittorie contro le prime due della classe: "Non abbiamo iniziato il campionato come volevamo. Abbiamo avuto delle belle vittorie contro Inter e Juventus ma dopo abbiamo fatto fatica. Il bianco ha sempre un vantaggio perché muove per primo e nella metafora il bianco è la grande squadra.

Noi ci dobbiamo sempre adattare contro le big, dobbiamo fare attenzione alla fase difensiva e proteggere al meglio il nostro Re, ma quando l'avversario sbaglia dobbiamo essere pronti a punirlo".