La cessione ormai imminente di Gianluca Scamacca al West Ham riempirà le casse del Sassuolo come non era mai successo prima d'ora. Il trasferimento del centravanti classe '91 agli Hammers per 36 milioni di euro più bonus diventerà automaticamente l'affare in uscita più remunerativo nella storia del club neroverde; al secondo posto c'è Locatelli alla Juve (25 oltre i bonus), sul gradino più basso del podio Stefano Sensi all'Inter (25 mln).