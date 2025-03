A margine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio, ha rivelato ai microfoni di Sky Sport quella che è stata la sua preferenza non mancando di esprimere il suo punto di vista su questo riconoscimento: "È un premio strano, si riferisce ala stagione precedente ma votato 8-9 mesi dopo, periodo nel quale succedono cose che possono portare a valutare in maniera diversa. È un premio relativo alla stagione 23/24, se si fosse votato il giorno dopo l'ultima giornata di campionato, probabilmente Thiago Motta avrebbe potuto anche vincere questo riconoscimento. Io ho votato per Motta, la squadra che mi ha divertito nella passata stagione".

Sarri parla anche della lotta per lo Scudetto: "Un campionato così incerto sinceramente non me l'aspettavo, mi farebbe piacere se l'Atalanta rimanesse in lotta e se la giocasse fino alla fine, ha una storia bellissima; mi piacerebbe vederla protagonista fino alla fine. La convinzione all'inizio che Inter e Napoli avessero qualcosa in più, comunque, c'era; più l'Inter in prima battuta. Però è bello che il campionato sia combattuto fino all'ultima giornata. Oggi ho avuto la fortuna di parlare con Antonio Conte, sono rimasto contento di aver visto un allenatore innamorato di un popolo. Napoli crea questo, e mi fa piacere".

Con gli altri cronisti presenti, Sarri ha anche parlato della sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco: "Sarà una partita sul filo dell’equilibrio, tra due squadre molto forti. Può deciderla un episodio, io un favorito netto non rischio a vederlo. L’Inter ha le possibilità, è uno scontro difficile: la vedo da 50 e 50. Sono due squadre molto forti”.