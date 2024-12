"Felice di tornare a giocare dopo 3 mesi dal mio infortunio. E di tornare a vestire la maglia dell'Udinese dopo 13 anni e con la migliore squadra d'Italia, l'Inter. Oggi è stato un compleanno pieno di sorprese".

Questo è il commento pubblicato sui social da Sanchez al termine di Inter-Udinese dopo il rientro in campo e il ritorno a San Siro contro la sua ex Inter. Per l'attaccante cileno, partito titolare, solo 45 minuti in campo. Un traguardo speciale celebrato proprio nel giorno del suo compleanno.