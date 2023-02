"Il Milan ha manifestato l'interesse per l'area dietro il parco di Trenno dove c'è la pista di allenamento dei cavalli, che però nel PGT è considerata intoccabile perché contenuta all'interno del Parco Sud. Con questa maggioranza, di cui alcuni consiglieri hanno parlato - a sproposito - di cementificare l'enorme parcheggio in asfalto del piazzale dello Sport, ho dei seri dubbi che si possa mai realizzare un cambio di destinazione d'uso da verde ad area sportiva senza volumetrie da per commerciale o terziario che prevedano il ritorno economico dell'investimento. Se anche fosse cosa ne sarà del Meazza visto che l'AD dell'Inter, sempre stamattina, ha fatto sapere che la società nerazzurra ha individuato un'altra area?". Lo ha detto Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, parlando dell'incontro andato in scena stamattina tra i club meneghini e il Comune di Milano per aggiornare il dossier nuovo stadio.

De Chirico, in seguito, si è concentrato sul sindaco Giuseppe Sala, non mancando di criticarne l'operato: "Vuole lavarsene le mani e scaricare le responsabilità sulle società calcistiche, ma è lui il responsabile di questa situazione impantanatasi per colpa sua, di alcuni consiglieri del PD e della sua maggioranza che in quattro anni non sono stati in grado di prendere una posizione chiara per non scontentare nessuno - le sue parole riportate da Affaritaliani.it -. Da quando è iniziata la nuova consiliatura chiedo quale sia il piano B del Comune in caso che le squadre abbandonino San Siro. Il Mosaico San Siro è nulla di fronte all'abbandono dell'impianto sportivo. L'affitto per i concerti non coprirebbe le spese. L'Ente dove troverà i soldi per manutenere lo stadio? La solita ricetta della sinistra che aumenta le tasse ai milanesi? Vada come vada, la vicenda è da portare come caso di studio a chi si avvicina alla pubblica amministrazione per evitare che si ripetano episodi così eclatanti di mala gestio. Poi inutile lamentarsi se vanno a votare il 40% degli aventi diritto".