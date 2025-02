Dopo la richiesta esplicita del sindaco di Milano Beppe Sala, rivolta a Inter e Milan, di presentare entro pochi giorni un prospetto per San Siro, a San Donato Milanese l’amministrazione comunale attende, a sua volta, che l’iter burocratico dell’accordo di programma raggiunto con club rossonero venga concluso nei prossimi mesi. L'assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune dell’hinterland milanese, Massimiliano Mistretta, conferma ai microfoni de Il Cittadino che i discorsi col Milan sono ancora in piedi.

Mistretta fissa anche una scadenza ben precisa: "Come amministrazione comunale non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di Regione Lombardia circa il fatto che il Milan debba interrompere l’iter dell’accordo di programma per lo stadio nell’area San Francesco: il percorso sta andando avanti come tabella di marcia e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno, nonostante siamo consapevoli che il Milan stia concentrando l’attenzione su San Siro".