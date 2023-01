In una lunga intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, il Ministro delle Infrastruttture Matteo Salvini è tornato a parlare della questione dello stadio di San Siro: "Le società che hanno uno stadio di proprietà sono più avanti. Per me San Siro è un simbolo, ma ci vuole uno stadio nuovo. Quello vecchio rimarrebbe una cattedrale nel deserto. Vittorio Sgarbi non ha deleghe per dire di mantenerlo. Le sovrintendenze devono tutelare il bello, ma non oltre il buon senso".