Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto all’assemblea generale di Assimpredil Ance, è tornato sul discorso stadio di San Siro lanciando parole critiche verso la gestione della situazione da parte del Comune di Milano: "Non possiamo perdere occasioni. Aver perso quella dello stadio mi fa piangere il cuore, che le due squadre debbano andare una a Rozzano e una a San Donato Milanese. Milano ha perso una grande occasione, ha perso una grande sfida che avrebbe comportato la riqualificazione dell’intero quartiere San Siro. Aver detto no al nuovo stadio e a 1,3 miliardi di investimenti in città è stata un’operazione miope".