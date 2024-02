Dopo il triplice fischio di Inter-Salernitana tocca a Fabio Liverani, tecnico dei campani, presentarsi davanti alle telecamere di DAZN per commentare a caldo il match di San Siro: "Per noi è stata ingiocabile, sono in uno stato psicofisico e di livello molto alto. Si divertono, giocano con entusiasmo. Per noi non era giocabile, ma abbiamo fatto di tutto per rendergliela più semplice".

Si aspettava tutte queste difficoltà?

"No, non avevo questa sensazione: ero convinto di avere difficoltà tecnico-tattiche ma non sotto forma di cattiveria. Il livello mentale non è nel miglior momento, bisogna trovare subito una quadra: non si può essere una vittima sacrificale prima che si giochi".

Il momento non sembra una questione di modulo.

"Sono d'accordo, oggi da noi non conta tanto se giochi a 3, a 4 o a 2: la squadra deve trovare voglia e credere di poter fare qualcosa. Sta a me capire chi può dare di più, la formazione la farà la settimana".

A livello mentale come hai trovato la squadra?

"Qualche campanello lo avevo avuto, con i ragazzi ci siamo visti tre giorni. Quando le cose vanno male c'è sempre qualche problema in più, la testa si fa nascondere e bisogna lavorare sulla fiducia. Da domenica a venerdì prossimo la formazione non sarà più fatta per il passato o per i giocatori, devo vedere chi ha voglia di giocare".

Cosa ha detto alla squadra? E come sta Boateng?

"Dopo le partite difficilmente parlo, è meglio lasciare i ragazzi sereni. Boateng è arrivato dopo una lunga inattività e non è in condizione, va ringraziato per la disponibilità ma è evidente che le partite di grande intensità per lui possono essee difficili".

Come sta Manolas?

"Manolas si era allenato abbastanza, poi ha avuto un problemino stanotte. Speriamo di recuperare lui e Fazio per domenica, il reparto è falcidiato dagli infortuni".

Come nasce la soluzione Maggiore in difesa?

"Le soluzioni nascono dalle emergenze, se ti giravi in panchina non c'era nulla".