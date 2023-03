Tra i protagonisti della vittoria contro il Brescia col gol che ha aperto le danze, Eddie Salcedo sta vivendo il ritorno al Genoa come un sogno. Lo garantisce suo padre Antonio ai microfoni de Il Secolo XIX: "Eddie è cresciuto con il Genoa, ha fatto tutto il settore giovanile ed ha esordito in Serie A a poco più di 15 anni: per il calcio italiano è inusuale. Per questo siamo legati a questo club da una grande riconoscenza. A Bari è stato bene, ma quando ha chiamato il Genoa, non ha avuto dubbi: il sogno si è avverato.