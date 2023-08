Attraverso le colonne di TMW Said Ahmed Said, attaccante italo-ghanese del Panserraïkos ma cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha parlato dell’obiettivo di mercato dei nerazzurri Mehdi Taremi: "È un attaccante molto forte fisicamente, uno che si sacrifica tanto per la squadra ed è perfetto per giocare insieme ad un’altro attaccante. Tra l’altro ha giocato proprio così negli ultimi anni al Porto". Con Taremi ha condiviso lo spogliatoio del Rio Ave nella stagione 2019/20 ed infatti senza ombra di dubbio assicura i tifosi nerazzurri: "In Italia può fare benissimo, perché sa fare gol ed è un giocatore che si sa adattare al tipo di gioco e di contesto in cui si trova. È un leader silenzioso, più in campo con gli atteggiamenti che nello spogliatoio a parole. Fuori dal campo è un ragazzo molto tranquillo e riservato".

Infine, sul suo passato nel settore giovanile dell’Inter, Said sottolinea: "I ricordi dell’Inter sono belli, anche perché ho passato sette anni della mia vita li e sono cresciuto tanto. E poi dell’Inter sono tifoso".

Daniele Luongo