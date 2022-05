L'ex attaccante di Liverpool e Juventus Ian Rush , intervistato da Sportitalia in quel di Parigi prima della finale di Champions League tra i Reds e il Liverpool, ha presentato così la sfida: "Sarà una partita dura, il Real Madrid ha più esperienza in Europa ma penso che il Liverpool, con i suoi attaccanti, sia favorito. Cosa temo maggiormente del Real Madrid? Benzema, da quando Ronaldo se n'è andato ha smesso di "servire" e potrebbe essere un problema. Cosa ha fatto il Real Madrid negli ultimi minuti con Paris Saint-Germain e Manchester City è incredibile. Stasera ci saranno due grandi allenatori contro, sarà una serata molto interessante".

Quale giocatore della Serie A vorrebbe vedere al Liverpool?

"Ero un attaccante e penso che al momento il Liverpool abbia gli attaccanti più forti del mondo, quindi non saprei chi dire. Lautaro Martinez? È un giocatore fantastico, ma non sono il manager".

Romelu Lukaku in Serie A era dominante, ma in Premier ha fatto fatica. Come mai?

"Quando io sono arrivato in Italia ho avuto difficoltà ad adattarmi. Penso che la Premier sia il campionato più difficile del mondo, non è mai facile".