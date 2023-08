José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa degli arbitraggi: "Per me la cosa è semplice: non so se è un problema politico o meno, a me interessa solo il campo, la partita, l’arbitro, il quarto uomo e l’altra panchina. Questa cosa è uguale per tutti. Serve onestà. “A me non piace Mourinho”, non interessa. Durante la partita l’arbitro deve vedere tutti allo stesso modo".