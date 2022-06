Ancora una stagione con la maglia del Sassuolo addosso, il laterale sinistro del Sassuolo Rogerio, eletto miglior terzino sinistro della storia del club, è stato intervistato da Mondosportivo, dove ha risposto sulla stagione che si è da poco conclusa: "La Serie A è uno dei campionati più importanti. Giocare in prima squadra e competere con grandi club come Milan, Inter, Juventus e Napoli è una grande sfida. Il Sassuolo è riuscito a dimostrare la forza che ha sia nel campionato italiano che in Coppa Italia, dove siamo arrivati ​​ai quarti di finale. Credo che tutta la preparazione, la tecnica e la determinazione per raggiungere gli obiettivi ci faccia crescere e raggiungere buoni risultati. Al Sassuolo è stata un'altra stagione importante per me".